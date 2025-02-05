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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Japonya, Tohuku depreminde "yardım elini" uzatan Türkiye'yi unutmuyor

        SERKAN AVCİ/ÜNAL UYSAL - Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki Tohuku depremi ve sonrasında çıkan tsunamide Türkiye'nin kendilerine uzattığı yardım elini unutmayan Japonya Hükümeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afetin ardından gösterdiği desteğini iki yıldır aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:25
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Japonya, Tohuku depreminde "yardım elini" uzatan Türkiye'yi unutmuyor
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        SERKAN AVCİ/ÜNAL UYSAL - Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki Tohuku depremi ve sonrasında çıkan tsunamide Türkiye'nin kendilerine uzattığı yardım elini unutmayan Japonya Hükümeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afetin ardından gösterdiği desteğini iki yıldır aralıksız sürdürüyor.

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bir dizi temaslarda bulunduğu Hatay'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Türkiye ile uzun yıllardır işbirliği içinde olduklarını anlatan Katsumata, "Japonya ile Türkiye arasında çok uzun tarihe sahip dostluk ilişkilerimiz var. İki ülke deprem gibi doğal afetleri çok yaşıyor. Bu süreçler, bir ülkenin sıkıntıda olduğu zamanlar. Biz de birbirimize yardım ediyoruz." dedi.

        Katsumata, Japonya ile Türkiye arasında 100. yılını geride bıraktıkları diplomatik ilişkileri de her dönem geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

        - "Japonya'daki depremde Türkiye hemen bize yardım etti"

        Ülkelerinde yaşanan afetlerde Türkiye'nin her zaman kendilerine yakından destek olduğuna dikkati çeken Katsumata, "Japonya'daki büyük depremde Türkiye hemen bize yardım etmiş. AFAD uzmanları, Japonya'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunarak en erken gelen ve en geç giden ekipler olmuş. Bundan dolayı Japonya halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Katsumata, Türkiye ve Japonya'nın kadim dost olduğunu, bu duyguları geleceğe taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        - Japonya'nın deprem sonraki desteği kesintisiz sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türk halkına ulaşmak için hızlıca hareket ettiklerini vurgulayan Katsumata, şöyle konuştu:

        "Büyük deprem olduktan hemen sonra arama kurtarma ekiplerimiz buraya geldi. 7 Şubat'ta buraya ulaştılar. Ondan sonra sağlık ve tıbbi ekiplerimiz geldi. O günden beri iki senedir kesintisiz şekilde deprem bölgesindeki insanların bir an evvel normal hayatına dönebilmesi için hem teknik hem finansal hem de psikolojik bakımdan kişilere ve çocuklara yardım edebilmek adına elimizden geleni yapıyoruz."

        Katsumata Takahiko, Türk-Japon dostluğunun dayanışmasını devam ettirtmek için deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        - 19 bin can kaybına neden olan Japonya depremi

        Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, ülkede en şiddetli deprem olarak tarihe geçmişti.

        Deprem ve sonrasında tsunaminin neden olduğu 19 bin can kaybına bir de Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen sızıntı eklenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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