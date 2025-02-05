6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremden etkilenen 11 ilin "kültür hafızası" yeniden canlandırılıyor

SERKAN AVCİ/ÜNAL UYSAL - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, afette hasar gören kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, AA muhabirine, depremlerin ardından 11 ildeki 5 bin 119 kültür varlığında tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Depremin etkisiyle bazı kültür varlıklarının hasar gördüğünü anımsatan İnceciköz, şöyle devam etti:

"Depremden sonra Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un tensipleriyle birkaç programı devreye aldık. İlk devreye aldığımız program, kültür varlıklarına yönelik bir hibe yardım programıydı. Burada limitleri artırdık. Proje yardım limitlerini 5 katına, uygulama yardım limitlerini de 10 katına kadar artırmış olduk. Eski eser (taşınmaz kültür varlığı) sahibi vatandaşlarımızın eseri deprem hasarı almışsa konutlarda 5 milyon lira, turizm tesisinde 12,5 milyon liraya kadar hibe desteklerinde bulunuyoruz. Bu programı ivedilikle başlattık. Tüm deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan talepleri topladık, projelendirme süreçlerini tamamladık. Vatandaşlarımızın birçoğu vermiş olduğumuz hibe desteğiyle uygulama süreçlerine başlamış oldular."

İnceciköz, depremden etkilenen 11 ildeki 23 noktada eski eserlerin onarımını gerçekleştirdiklerini, Gaziantep Kalesi, Kilis Müzesi, Şanlıurfa Kalesi, Diyarbakır Surları, Hatay Müzesi ve Paşa Hamamı'nın da aralarında olduğu yapıların restorasyon çalışmalarını tamamlayarak açılışa hazır hale getirildiğini anlattı.

- İnsanların hafızalarında yer edinen mekanlar ön planda

Afet bölgesinde kentsel hafızanın ortaya çıkartılmasını önemsediklerini vurgulayan İnceciköz, şöyle konuştu:

"Yıkılmış bir kentin sadece mekansal olarak ayağa kalkmasından ziyade oradaki insanların bugüne kadar oluşturdukları bir kent kültürü var. Bu kültür, aslında mekanla özdeşleşmiştir, insanların hafızalarında yer etmiştir. Örneğin Antakya'da Kurtuluş Caddesi, Köprübaşı Meydanı gibi alanlar aslında insanların bir dönem günü birlik ticaretini geçirdiği, gastronomisini yaşadığı, çıkıp dolaştığı, buluşma noktası olarak kullandığı hafıza mekanlardır. Biz yıkılmış, büyük hasar almış kentlerde öncelikle bu noktalara odaklandık. Bu noktalardaki eski eser sahibi binalarımıza yardım hibe kapsamında öncelik tanıdık. Bakanlığımız uhdesinde olan yapılarda hemen restorasyon çalışmalarına başladık. Deprem hasarından önce insanların anılarını yaşamış olduğu, o kentin kültürünü yansıtan mekanları ayağa kaldırmak, o kentin kalbini yeniden çalıştırmak anlamını taşıyor."