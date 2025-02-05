Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Hatay'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Anma programları, dayanışma ve halkın psikolojik sürecine destek için 6 Şubat tarihinin idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Hatay'da konuştu:
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Anma programları, dayanışma ve halkın psikolojik sürecine destek için 6 Şubat tarihinin idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

        Şahbaz, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, deprem bölgesinde yaşam ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kalıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği şehirlerin büyük acılar yaşadığını belirten Şahbaz, "Anma programları, dayanışma ve halkın psikolojik sürecine destek için 6 Şubat tarihinin idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada çok büyük bir deprem yaşandı, kentlerimiz yıkıldı, on binlerce insanımız hayatını kaybetti ve bölgede yaşayan milyonlarca insanımız da bu acıların, kayıpların travmasını, acısını hala yüreğinde taşıyor. Bir dayanışma ve anma, farkındalığın sürdürülmesi anlamında 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

        Deprem bölgesinde şehirlerin yeniden planlanması gerektiğini anlatan Şahbaz, şöyle devam etti:

        "Afet durumlarında sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağı, uzman, gönüllülerin ve personelin nasıl görevlendirileceği, ek ödemeler, çalışma saatleri gibi konuların net tanımlandığı özel bir 'Afet Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine ihtiyaç vardır. Deprem bölgelerinde çalışan tüm sağlık personeline ilave tazminat veya pozitif ayrıcalık uygulanmalıdır. Kalıcı ve yeterli yatak kapasitesine sahip hastanelerin, özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinin inşasına hız verilmelidir. Depremde oluşan engellilik ve ağır travmalar için multidisipliner rehabilitasyon hastaneleri kurulmalıdır. Fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog gibi uzmanlar da görev alarak bir an önce sistem oluşturulmalıdır. Başta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş olmak üzere kritik illerde çocuk sağlığına özel destek paketleri hizmete sokulmalıdır."

        Sağlık çalışanlarının bölgeyi tercih etmesi için ücretsiz konut ya da lojman sağlanmasının önemli olduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

        "Konteynerde kalan halka kalıcı konut tesliminin hızlandırılması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Kalıcı konutlar, yaşam alanları planlanırken sağlık ve sosyal donatıların yapılması yaşamsal önemdedir. Hasar tespiti, enkaz kaldırma, asbest denetimi gibi konularda bağımsız uzmanlardan oluşan komisyonlar kurulmalı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilmelidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Ege'deki deprem fırtınasının Türkiye'deki fayları tetiklemeyeceği öngörülüy...
        Ege'deki deprem fırtınasının Türkiye'deki fayları tetiklemeyeceği öngörülüy...
        Hatay'da depremle ilgili çalıştay düzenlendi
        Hatay'da depremle ilgili çalıştay düzenlendi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremden etkilenen 11 ilin "kültür haf...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremden etkilenen 11 ilin "kültür haf...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazdan su borusundan kayarak kurtulan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazdan su borusundan kayarak kurtulan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protezle ayağa kalkan Fenerbahçeli çocu...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Protezle ayağa kalkan Fenerbahçeli çocu...