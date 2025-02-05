Hatay'da depremde yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı
Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin ikinci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin ikinci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
6 Şubat Platformu öncülüğünde Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bir araya gelen grup, yürüyüşe geçti.
Aralarında bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve toplulukların yöneticilerinin de yer aldığı grup, yürüyüş sırasında dövizler taşıyıp slogan attı.
Vatandaşların da yer aldığı yürüyüş, Antakya ilçesindeki Saray Caddesi'nde sona erdi.
Caddede, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı.
Etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.
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