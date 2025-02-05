Hatay'da depremde yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı

Aralarında bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve toplulukların yöneticilerinin de yer aldığı grup, yürüyüş sırasında dövizler taşıyıp slogan attı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.