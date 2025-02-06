Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yamaç paraşütçüsü depremlerde ölenleri anmak için uçuş yaptı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü sporcusu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yamaç paraşütçüsü depremlerde ölenleri anmak için uçuş yaptı
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü sporcusu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

        Yamaç paraşütçüsü İlker Özgüven, depremlerde yaşamını yitirenler için İskenderun Yamaç Paraşüt Pisti'nde etkinlik düzenledi.

        Arkadaşı Şakir Özen ile tepeden atlayış gerçekleştiren Özgüven, gökyüzünden karanfil bıraktı.

        Özgüven, gazetecilere, depremde birçok arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

        Etkinliği afetin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğini aktaran Özgüven, "Allah, depremin tekrarını kimseye yaşatmasın. Bizim için çok zor günlerdi. Unutmadık, unutmayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Galatasaray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın kupa 11'i belli oldu!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin
        Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret
        Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret
        Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı
        Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı
        İskenderun'da depremlerin ikinci yılında mezarlıklar ziyaret edildi
        İskenderun'da depremlerin ikinci yılında mezarlıklar ziyaret edildi
        Hatay'da depremde ölenler için kilise enkazı önünde ayin yapıldı
        Hatay'da depremde ölenler için kilise enkazı önünde ayin yapıldı
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı