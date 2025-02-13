Hatay'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 10 sanıktan 5'ine müebbet hapis

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesi ve cesedinin battaniyeye sarıldıktan sonra taş ocağına yakın yere atılmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada "kasten öldürme" suçundan 5 sanık müebbet, 1 sanık ise 25 yıl hapse çarptırıldı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Umut Ç, Gazi Ö, Sebahattin A, Mehmet Ali Ç, Salih B. ve Abdulaziz B. ile tutuksuz sanıklar Gökhan K, Ali B, Yusuf K. ve Emine Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, uyuşturucu madde kuryeliği yapan maktul Murat Çapar'ın kaybolmadan önce gece saatlerinde uyuşturucu madde alım satımı maksadıyla Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde ikamet eden sanık Emine Ö'nün evine gittiğini belirtti.

Evde Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı nedeniyle sanıklar Sebahattin A, Abdulaziz B. ve Mehmet Ali Ç. tarafından sopa ve copla darbedildiğini anlatan savcı, Emine Ö'nün bu olaya sessiz kalıp polise de bildirmediğini ifade etti.

Sebahattin A. ve Abdulaziz B. tarafından sürüklenerek evden çıkarılarak araca taşınan Murat Çapar'ın, Salih B'ye ait eve sanıklar Sabahattin A, Abdülaziz B, Yusuf K. ve Ali B. tarafından getirildiğini belirten savcı, diğer sanıkların da ikamette bulunduğunu bildirdi.

Savcı, Murat Çapar'ın burada da sanıklar tarafından darbedilerek öldürüldüğünü ardından da araçla Dursunlu Mahallesi'ndeki taş ocağına yakın bir yere battaniyeye sarılı vaziyette bırakıldığını anlattı.

Maktulün cesedinin sanıklardan Gazi Ö'nün yer göstermesi sonucu bulunduğunu kaydeden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Abdulaziz B, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Dosyaya sunulan video kaydında yer alan ve yerde yatan şahıs maktuldür. Murat Çapar'ın önüne doğru para atan ve bir takım söylemlerde bulunan kişi benim. Yine görüntüyü kayda alan ve konuşan diğer kişi Sebahattin A'dır. Ancak bu olayın maktulün öldürülmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu video maktulün ölümünden yaklaşık 2,5 ay önce çekilmiştir. Ben kendisini darbetmedim. Murat Çapar ölü bulundu. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."