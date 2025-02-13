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        Altınözü'nde öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınkaya Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:16
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        Altınözü'nde öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınkaya Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı.

        Okulda düzenlenen etkinlikte gazeteci Talip Köleoğlu, öğrencilere mesleğiyle ilgili bilgi verdi.

        Deneyimlerini de paylaşan Köleoğlu, gazeteciliğin toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolünü anlattı.

        Köleoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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