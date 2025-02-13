Altınözü'nde öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınkaya Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınkaya Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere gazetecilik mesleği tanıtıldı.
Okulda düzenlenen etkinlikte gazeteci Talip Köleoğlu, öğrencilere mesleğiyle ilgili bilgi verdi.
Deneyimlerini de paylaşan Köleoğlu, gazeteciliğin toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolünü anlattı.
Köleoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
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