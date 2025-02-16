AFAD Başkanı Pehlivan Hatay'da konuştu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "İyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan herhangi bir yapı bugün itibarıyla kalmamış durumdadır." dedi.

AFAD Başkanlığına atanan Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerdeki saha ziyaretlerini Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'da sürdürdü.

Kırıkhan ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yeniden yapılandırma çalışmalarıyla ilgili toplantıya katılan Pehlivan, ardından Taşoluk Mahallesi'nde inşa edilen konutları inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pehlivan, daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Dikmece Deprem Konutları'nda inceleme yaptı, Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan evlerine yerleşen afetzede aileleri ziyaret etti.

Türk-Kore Dostluk Konteyner Kenti'ndeki vatandaşlarla da görüşen Pehlivan, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

- "Dünyanın en büyük iyileştirme süreci yaşandı, yaşanmaya devam ediyor"

Pehlivan, toplantının ardından gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentin Hatay olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Pehlivan, "İlk günlerden itibaren yaraların sarılmasıyla ilgili hummalı çalışmalar yürütüldü. 6 Şubat'ta depremin ikinci seneidevriyesi de geçti. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla görüyoruz ki deprem sonrası dünyanın en büyük ihya, inşa ve iyileştirme süreci yaşandı, yaşanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, depremzedelerin daha güvenilir ve sağlam konutlara kavuşturulduğunu belirterek, "Ülkemiz genelinde 201 bin 431'i konut, 149'u iş yeri olmak üzere toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümün kuraları çekildi ve vatandaşlarımıza teslim edildi." diye konuştu.

Çalışmaların kurumlar arasındaki işbirliğiyle devam ettiğini anlatan Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanlığımız himayesinde tamamlanan hem konut hem de iş yerleri dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün ihalesi gerçekleştirilmiş oldu. İyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan herhangi bir yapı bugün itibarıyla kalmamış durumdadır. 2025 yılı sonu itibarıyla hedefimiz bütün hak sahibi vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak. Bugüne kadar elde edilen neticeler bunun yapılabileceğini bize gösteriyor."