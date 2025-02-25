Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Dörtyol'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1202 konutun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 22:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Dörtyol'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1202 konutun inşası devam ediyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

        Toplam 1202 konutun yer aldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

        Vali Mustafa Masatlı da yapımı süren konutlar ve cami inşaatında inceleme yaptı.

        Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho PFDK'ya sevk edildi!
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi

        Benzer Haberler

        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Dörtyol'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Dörtyol'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Hatay Valiliği, yardım malzemesinin masaj salonunda kullanıldığı iddiasını...
        Hatay Valiliği, yardım malzemesinin masaj salonunda kullanıldığı iddiasını...
        Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması sonrası ai...
        Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması sonrası ai...
        Reyhanlı'daki saldırının faillerinden Dükancı'nın yakalanması yakınlarını k...
        Reyhanlı'daki saldırının faillerinden Dükancı'nın yakalanması yakınlarını k...