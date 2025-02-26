Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi

Biber üreticisi Tuncay Dönmez de ürünlerinin zirai dondan etkilendiğini belirterek, "Aldığımız önlemlere rağmen maalesef ürünlerimi kurtaramadım. 3 dönümlük seramdaki bütün ürünler gitti." diye konuştu.

Dona karşı aldığı önlemlerin yararlı olmadığını dile getiren Çağatay, "Serada ısıtıcı kullanıp çift naylon çekmeme rağmen ürünlerimi kurtaramadım. Ciddi maddi kaybımız oldu." dedi.

Mahalle muhtarı ve çiftçi Mehmet Çağatay, gazetecilere, 2 dönümlük serasındaki biber ve domateslerin büyük bölümünün zirai don nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

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