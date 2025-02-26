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        Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi

        Hatay'ın Defne ilçesinde bazı seralarda yetiştirilen sebzelerde zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:58
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        Hatay'da bazı tarım alanları zirai dondan etkilendi
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        Hatay'ın Defne ilçesinde bazı seralarda yetiştirilen sebzelerde zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 derecenin altına düştüğü Toygarlı Mahallesi'nde, örtü altında yetiştirilen ürünler soğuktan olumsuz etkilendi.

        Mahalle muhtarı ve çiftçi Mehmet Çağatay, gazetecilere, 2 dönümlük serasındaki biber ve domateslerin büyük bölümünün zirai don nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

        Dona karşı aldığı önlemlerin yararlı olmadığını dile getiren Çağatay, "Serada ısıtıcı kullanıp çift naylon çekmeme rağmen ürünlerimi kurtaramadım. Ciddi maddi kaybımız oldu." dedi.

        Biber üreticisi Tuncay Dönmez de ürünlerinin zirai dondan etkilendiğini belirterek, "Aldığımız önlemlere rağmen maalesef ürünlerimi kurtaramadım. 3 dönümlük seramdaki bütün ürünler gitti." diye konuştu.

        Mahalledeki seralarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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