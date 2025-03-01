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        Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, takımın durumunu değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Hikmet Çinçin, takımın hem pozisyon hem de puan olarak arzu edilen bir yerde bulunmadığını ve düşmenin en büyük adaylarından biri olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:24
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        Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, takımın durumunu değerlendirdi:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Hikmet Çinçin, takımın hem pozisyon hem de puan olarak arzu edilen bir yerde bulunmadığını ve düşmenin en büyük adaylarından biri olduğunu belirtti.

        Çinçin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından takımın Mersin'e taşınmak durumunda kaldığını hatırlattı.

        Hatayspor'a ev sahipliği yapması, statlarını açmasından dolayı Mersinlilere teşekkür eden Çinçin, "Hatayspor hangi ligde mücadele edersen etsin Mersin'de yaşaması sürdürebilir bir durum değil. Dolayısıyla yönetim olarak, Hatayspor'un önümüzdeki sezon İskenderun'da Tosyalı Stadı'nda müsabakalarını yapması ve uygun bir yerleşkede tesisini inşa etmesini hedefliyoruz." dedi.

        Çinçin, ligde bulundukları konumdan memnun olmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Hatayspor, pozisyon ve puan olarak arzu edilen bir yerde değil maalesef. Üzülerek söylüyorum ama düşmenin en büyük adaylarından biri. Seçildiğimiz gün de şunu söyledik, 'Son maça kadar biz onurlu mücadeleyi sürdüreceğiz.' Sporcularımızı da bu konuda motive ediyoruz. Gerçekten geçen sene Hatayspor'un ligde kalmasının ana aktörü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Valisi Mustafa Masatlı olmuştur. Onların kazandırdığı ivmeyle ligde kalmayı başarmıştır. Ne yazık ki bu sene sezon başında istenilen yapılanma olamamıştır. Yıllarca futbolla uğraşan biri olarak gözlemlediğim kadro mühendisliğinde ciddi hatalar yapılmıştır. Hatayspor'un şu günleri yaşamasına sebep olan en büyük sorun buradan başlamaktadır."

        Çinçin, kulübün 2 dönemlik transfer yasağının da kış transfer döneminde planlama yapmaları engellediğini dile getirdi.

        Maddi olarak sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Çinçin, "Maddi olarak gerçekten Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk el atmasaydı Hatayspor çok kötü günler yaşardı. Bundan daha da kötü günler yaşardı. Çok alt liglere düşme ihtimali de çok yüksek olurdu. Sağ olsun başkanımız Hatayspor'a devamlı sahip çıkıyor, yakın ilgisini esirgemiyor. Bu durumlar sürdürülebilir durumlar değil." ifadelerini kullandı.

        Çinçin, Hatayspor'un geride kalan yıllarda transfer edilen bazı oyunculara ve onların menajerlerine borçlarından dolayı idari ve mali ceza alma ihtimalleriyle karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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