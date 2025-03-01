Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı
Hatay'ın Belen İlçesinde tırın çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen İlçesinde tırın çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 35 EEF 0019 plakalı tır, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye (43) çarptı.
Tırın altında sıkışan A.B, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan A.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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