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        Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı

        Hatay'ın Belen İlçesinde tırın çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:04
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        Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı
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        Hatay'ın Belen İlçesinde tırın çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 35 EEF 0019 plakalı tır, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye (43) çarptı.

        Tırın altında sıkışan A.B, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ağır yaralanan A.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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