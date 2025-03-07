Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, Antakya Belediyesini ziyaret ederek Başkan İbrahim Naci Yapar ile görüştü.

Daha sonra Hatay Gastronomi Evi'ne giden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Göktaş, burada "İş'te Kadın Kardeşim Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadın girişimcilerle buluştu.

Göktaş'a buradaki ziyaretlerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman eşlik etti.

- İskenderun ve Belen'de de ziyaretlerde bulundu

Bakan Göktaş, İskenderun ilçesine giderek, Hacı Pervin Tosyalı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Belen ilçesindeki Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi'ne ziyarette bulunan Göktaş, kadınların ürettiği yöresel ürünleri inceledi, kadınlara gül dağıttı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş'ın İskenderun ve Belen'deki ziyaretlerinde Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de yer aldı.