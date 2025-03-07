Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antakya-Samandağ kara yolu Hatay Adliyesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 ABH 692, 35 ATA 545 ile 52 AY 487 plakalı üç araç kaza yaptı.

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