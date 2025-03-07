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        Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:54
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        Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Antakya-Samandağ kara yolu Hatay Adliyesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 ABH 692, 35 ATA 545 ile 52 AY 487 plakalı üç araç kaza yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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