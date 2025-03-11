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        Türk Kızılay, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor

        MEHMET BAYRAK - Türk Kızılay, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de daha önce ulaşılamayan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine de umut olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:45
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        Türk Kızılay, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor
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        MEHMET BAYRAK - Türk Kızılay, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de daha önce ulaşılamayan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine de umut olmaya başladı.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, Suriye'de artık her ihtiyaç sahibine rahatlıkla yardım eli uzattıklarını söyledi.

        Suriye'deki savaş süresince ilan edilen kuzeydeki güvenli bölgeden yaklaşık 4 milyon kişiye yardım götürdüklerini belirtti.

        Yılmaz, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından artık erişemedikleri ihtiyaç sahiplerine de umut olmaya başladıklarını dile getirdi.

        - "Şam'a, Halep'e, Humus'a yardımlarımızı devam ettiriyoruz"

        Yeniden toparlanma sürecinde olan Suriye'ye yardımlarının süreceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Rejim değişiminden sonra artık ulaşamadığımız aşağıya doğru Halep'e, Şam'a ulaşabilir hale geldik. Rejim değişiminden hemen sonra Suriye Kızılayı ile yardım işbirliği anlaşması imzaladık. Onlar da 'Kendi kapasitemizi yeniden ayağa kaldırana kadar sizin yardımınıza ihtiyacımız var' dediler. Dolayısıyla biz o günden bu tarafa hem kuzeydeki operasyonumuzu devam ettiriyoruz hem de Suriye'de, Şam'da açtığımız delegasyonumuz yoluyla Şam'a, Halep'e, Humus'a yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Gıda kolisi dağıtıyoruz, ayakta olan ama rehabilitasyonu gereken evlerin rehabilitasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Ekmek, gıda ve hijyen kolisi anlamında insanları desteklemeye çalışıyoruz."

        Yılmaz, İdlib'de iftar programlarının ve yetimhane ziyaretlerinin olacağını belirtti.

        Türk Kızılayın doğal ve insan kaynaklı afetler nedeniyle son 10 yılda 138 farklı ülkeye yardım ulaştırıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Sudan, Somali, Yemen, Afganistan, Bosna Hersek, bir taraftan da gönül coğrafyalarımız Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerde sürekli faaliyetlerimiz devam ediyor. Dünyanın dört tarafında yaptığımız projelerle organizasyonlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz, bazen yetim iftarları veriyoruz, bazen gıda kolileri ulaştırmaya çalışıyoruz. Sonuçta biz 'Kalbimiz Bir Soframız Bir' diyerek başlattığımız ramazan projemizde bu şekilde 7,1 milyon kişiye ulaşacağız. Belki günün sonunda daha fazlasına ulaşacağız."

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