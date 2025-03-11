Antalya'da eşinin bıçak ve satırla öldürdüğü kadın hemşirenin cenazesi Hatay'da defnedildi

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından öldürülen kadın hemşirenin cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Tartıştığı eşi H.C.S. tarafından dün bıçak ve satırla öldürülen 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir S'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.

Sevcan Demir S. için Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Cemevi'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından tabutu omuzlayan kadınlar, Sevcan Demir S'nin cenazesini sloganlar eşliğinde cenaze aracına kadar taşıdı.

Sevcan Demir S'nin cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Sevcan Demir S'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.

Antalya'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir S, dün Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde, 2 ay önce evlendiği meslektaşı H.C.S. (26) tarafından bıçak ve satırla öldürülmüştü. Yaralanan H.C.S. ise Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.