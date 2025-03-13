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        Bakan Kurum, Hatay'da fahri hemşehrilik beratı aldığı törende konuştu: (1)

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çalışmalara ilişkin, "Şu anda hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık ve yıl başına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla gece gündüz koşturuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:33
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        Bakan Kurum, Hatay'da fahri hemşehrilik beratı aldığı törende konuştu: (1)
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çalışmalara ilişkin, "Şu anda hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık ve yıl başına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla gece gündüz koşturuyoruz." dedi.

        Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kendisine verilen fahri hemşehrilik beratı için Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen takdim törenine katıldı.

        Konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hatay'da yaşayanların geleceği için gece gündüz çalışanlara selam gönderdiğini aktardı.

        Kurum, Hatay'da yüzlerce yıllık barış ve kardeşlik iklimi olduğunu vurgulayarak, "Bu sokaklarda yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi var. Bu nedenledir ki Hatay sadece Hataylıların değil, aziz milletimizin, 85 milyonun tamamının yurdudur. Hatay, bütün insanlığın ortak vatanıdır. Böylesi güzel şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hatay'dayız, iyi ki Hataylıyız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Tüm Hataylı kardeşlerimizle birbirimize sımsıkı sarıldık"

        Hatay'ın 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kent olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

        "O kara günlerde Hatay'daki enkaz alanlarında, 'Milletimiz endişe etmesin. Hatay asrın inşasının merkezi olacak, yeniden tarih sahnesinde şanlı yerini almak için çok daha güçlü şekilde gelecek' dedik. Bu sözün ağırlığıyla emin olun burada bütün arkadaşlarımızla, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımızla, milletvekillerimizle tüm Hataylı kardeşlerimizle birbirimize sımsıkı sarıldık. Durmadan, dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık. 'Her bahar bir çiçekle başlar' diyerek daha depremin 45'inci gününde burada ilk temellerimizi attık. Hep birlikte Hatay'ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık."

        - Yıl başına kadar 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etme hedefi

        Kurum, depremden etkilenen illerdeki çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "Teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100, ekimde 130, kasımda 155, ocakta 201 bine yükselttik. Emin olun bu mücadele, bırakın bir şehrin, birçok ülkenin bile yapamayacağı bir mücadeledir. 'Bu enkazın altında kalırlar' çığırtkanlığıyla gezilen süreçte biz kimseye kulak asmadan bugün hamdolsun 201 bin konutumuzu başarıyla milletimize teslim ettik. Şu anda hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık ve yıl başına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla gece gündüz koşturuyoruz."

        Hedeflere varana kadar dinlenmeden, duraksamadan koşmayı sürdüreceklerini dile getiren Kurum, "11 ilde depremzede kardeşlerimizden yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen inşallah tek bir yavru bırakmayacağız." dedi.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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