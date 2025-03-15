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        Hatay'da firari 6 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:35
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        Hatay'da firari 6 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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