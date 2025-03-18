Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki törende, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Garnizon Komutanı Personel Albay Barış Erdal ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın ardından Kozan Şehitliği'ni ziyaret eden katılımcılar, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Aladağ ilçesinde de Kaymakam Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte öğrenciler şiir okudu.

- Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki etkinlikte de öğrenciler Çanakkale türkülerini seslendi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Silifke ilçesinde de Kaymakam Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Özkan ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Mut ve Anamur ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

- Hatay

Hatay'da Samandağ Kültür Merkezi'nde Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla düzenlenen törende, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Altınözü ilçesinde Tacettin Sürmeli Parkı'nda organize edilen programda Kaymakam Mehmet Sert, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Cenk Alkan ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dörtyol ilçesinde Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Ümit Altay, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç katıldı.