Hatay'da firari 7 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Defne, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan F.D, M.M, M.D.Ç, B.A, Y.Y, H.S ve Y.B. ile çeşitli suçlardan aranan H.Ç, K.Ö, R.Ş. ve J.K. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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