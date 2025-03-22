Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Hatay Kültür ve Sanat Çarşı'nda müzikseverlerle buluştu.
Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Konsere, Vali Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı da katıldı.
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