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        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:40 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:57
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        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Hatay Kültür ve Sanat Çarşı'nda müzikseverlerle buluştu.

        Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroyu dinleyen vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

        Konsere, Vali Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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