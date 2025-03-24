Hatay'da binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi çıkardı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi çıkardı.
Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin çalışmasıyla kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
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