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        Hatay'da binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:52
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        Hatay'da binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi çıkardı.

        Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, mahsur kaldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Ekibin çalışmasıyla kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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