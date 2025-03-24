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        Hatay'da tamirhane ve hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tamirhane ve hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:03 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:10
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        Hatay'da tamirhane ve hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tamirhane ve hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Güzelburç Mahallesi'ndeki tamirhane ile yanındaki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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