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        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı

        Hatay'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:11
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        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı
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        Hatay'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha güvenli seyahat etmesi için kent genelinde belirlenen noktalarda trafik uygulamaları yaptı.

        Polis ekipleri, dron destekli 17-24 Mart'ta yaptığı bir haftalık denetimde 30 bin 77 aracı ve sürücülerinin belgelerini inceledi.

        Denetimde, 7 bin 264 aracın sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamak ve kask takmamak gibi çeşitli ihlallerden ceza yazıldı, 147 araç trafikten men edildi.

        Ekiplere ait dron kamerasıyla kaydedilen denetimlerde, trafik polisi araçlarının şubeden çıkışı, ekiplerin yol kontrolü için hazırlanışı ve denetim esnasında araçları durdurup sürücü belgelerini incelemesiyle alkol testi yapmaları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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