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        Hatay'da 1000 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:01
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        Hatay'da 1000 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1000 fıstık çamı fidanı dikildi.

        Vali Mustafa Masatlı, Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, sanayileşme ve teknolojinin hız kazanmasıyla toprağın korunmasının daha da önem kazandığını söyledi.

        Ormanların ekosistemin en hayati parçası olduğunu dile getiren Masatlı, ormanların korunmasının herkesin en asli sorumluluğu olduğunu vurguladı.

        Masatlı, öncelikli hedeflerinin başında yeşil alanları genişletmenin geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak zorundayız. Ormanlara sahip çıkarak biyolojik çeşitliliği geliştirerek ve çevre değerlerini koruyarak bunları gelecek nesillerimize de aktarmalıyız."

        Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da ormanların dünyanın ortak değeri haline geldiğini belirterek, "İlimizde yıl sonuna kadar 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman teşkilatı mensupları olarak bizler daha yeşil Türkiye ve dünya gayesiyle durmadan çalışıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Masatlı, Günay ve öğrenciler, toprakla buluşturulan 1000 fıstık çamı fidanına can suyu verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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