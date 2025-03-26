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        Hatay'da depremzede engelliler, lider kadınlarla buluştu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremzede engelliler lider kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 08:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:28
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        Hatay'da depremzede engelliler, lider kadınlarla buluştu
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremzede engelliler lider kadınlarla bir araya geldi.

        Arsuz Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğr. Gör. Ebru Çakır ile gazeteci Serpil Korkmaz sunum yaptı.

        Etkinlikte, başarılı kadınlar katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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