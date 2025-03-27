Belen'de çocuklar için ramazan eğlencesi düzenlendi
Hatay'ın Belen ilçesinde çocuklara yönelik ramazan eğlencesi gerçekleştirildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde çocuklara yönelik ramazan eğlencesi gerçekleştirildi.
Belen Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla organize edilen etkinlik, bir kolejin konferans salonunda düzenlendi.
Tiyatro oyunlarının sahnelendiği etkinlikte, kukla gösterisi yapıldı.
Çocuklar, etkinlikte gönüllerince eğlendi.
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