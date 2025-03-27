Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'de çocuklar için ramazan eğlencesi düzenlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde çocuklara yönelik ramazan eğlencesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen'de çocuklar için ramazan eğlencesi düzenlendi
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde çocuklara yönelik ramazan eğlencesi gerçekleştirildi.

        Belen Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla organize edilen etkinlik, bir kolejin konferans salonunda düzenlendi.

        Tiyatro oyunlarının sahnelendiği etkinlikte, kukla gösterisi yapıldı.

        Çocuklar, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda bir araya geldi
        Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda bir araya geldi
        Hatay'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da 9 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 9 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da depremzede engelliler, lider kadınlarla buluştu
        Hatay'da depremzede engelliler, lider kadınlarla buluştu