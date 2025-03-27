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        Hatayspor Süper Lig macerasını sürdürmek için her maça "final" gözüyle bakıyor

        MEHMET BAYRAK - Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, oynayacakları her müsabakanın kendileri için final maçı gibi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:04
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        Hatayspor Süper Lig macerasını sürdürmek için her maça "final" gözüyle bakıyor
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        MEHMET BAYRAK - Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, oynayacakları her müsabakanın kendileri için final maçı gibi olduğunu belirtti.

        Teknik direktör Özhan Pulat ile başladığı sezona Rıza Çalımbay ile devam eden Hatayspor, 20. haftadan itibaren göreve getirilen Murat Şahin ile toparlanma sürecine girdi.

        Şahin yönetiminde 8 karşılaşmaya çıkan bordo-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

        Ligdeki son 4 maçında 3 kez kazarak puanını 19'a çıkaran Hatayspor, 18. sıradan kurtulamasa da düşme potasından çıkma umutlarını artırdı.

        - Rakip düşme hattındaki Kayserispor

        Eksi 2 puanla son sıradaki Adana Demirspor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde, 27 puana sahip takımlardan Net Global Sivasspor 16, Bellona Kayserispor ise 17. sırada bulunuyor.

        Hatayspor, düşme hattının üstünde 15. sırada yer alan Sipay Bodrum FK'nin 11 puan gerisinde yer alıyor.

        Ligin 29. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak bordo-beyazlılar, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        - "Yapabileceğimize inanıyor ve bunun için uğraşıyoruz"

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, AA muhabirine, galibiyet serisini sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.

        Kazanılan puanların oyuncuların motivasyonunu artırdığını dile getiren Şahin, "Son 4 haftada 3 önemli mücadeleyi kazandık ama yeterli değil. O kadar geriden başladık ki yakalamamız için seriyi fazlalaştırmamız lazım. Bunu yapabilecek gücümüz var. Yapabileceğimize inanıyor ve bunun için uğraşıyoruz." diye konuştu.

        Şahin, Kayserispor ve sonrasındaki ikas Eyüpspor maçlarının kendileri için kritik önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımız ve bizler buraya kadar getirdik. Şimdi üzerine koyarak devam etmemiz lazım ki daha net hedef söyleyebilelim. Amacımız Süper Lig'de kalmak. Bizim her maçımız final aslında. Kayserispor'u yenersek Eyüpspor maçı daha da final olacak. Üstüne koya koya gitmemiz lazım. 1-2 hafta sonra ciddi puan hesaplarına girebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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