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        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerleri denetlendi

        Hatay'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda ürünü satan iş yerleri ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:44
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        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerleri denetlendi
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        Hatay'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda ürünü satan iş yerleri ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırın, pastane ve büfeler ile zincir marketlerde denetim yaptı.

        Ekipler, iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

        Satışa sunulan ürünlerin gramajına ve son kullanma tarihine de bakan ekipler, iş yeri sahiplerine bilgilendirmede bulundu.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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