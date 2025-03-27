Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerleri denetlendi

Satışa sunulan ürünlerin gramajına ve son kullanma tarihine de bakan ekipler, iş yeri sahiplerine bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırın, pastane ve büfeler ile zincir marketlerde denetim yaptı.

Hatay'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda ürünü satan iş yerleri ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.