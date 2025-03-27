Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan Musa G. ve Muhammet G. dumandan etkilendi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor

        Benzer Haberler

        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Hatay'da Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleşti
        Hatay'da Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleşti
        Hatay'da mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
        Hatay'da mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
        Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
        Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
        Hatay'da konteyner iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay'da konteyner iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerleri denetlendi
        Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerleri denetlendi