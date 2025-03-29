Belen'de trafik yoğunluğunu azaltmak için önemler alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde Ramazan Bayramı süresince oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı tedbir alındı.

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili sebebiyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli kavşaklarda önlem aldı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araç sürücülerine, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Belen İlçe Emniyet Müdürü Soner Önder Lek de uygulama noktasında durdurulan sürücülerle hem bayramlaştı hem de trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Lek, daha sonra yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli bir yolculuk geçirmeleri için dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülerimizi kurallara riayet etmeye davet ediyoruz. Sevdiklerinize güvenle ulaşmanız için trafik denetimlerimiz bayram süresince aralıksız devam edecek." dedi.