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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:13
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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 BM 717 plakalı otomobil, H.C'nin kullandığı 31 AKF 676 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü H.C. ve arkasındaki İ.C. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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