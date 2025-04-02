Hatay'da tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Dün sahilde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Betül Avan'ı tabancayla öldüren Ersin Tozan, aynı silahla intihar etmişti.

Buradaki cenaze törenine Avan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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