Defne'de apartman bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde apartman bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde apartman bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Harbiye Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun altında kalan aparman bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.B. sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.