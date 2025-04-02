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        Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki 51 eser Hatay'da sergilendi

        Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde korunan 51 eser, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:24
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        Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki 51 eser Hatay'da sergilendi
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        Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde korunan 51 eser, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında "Zeugma'dan Antakya'ya Medeniyetler Buluşuyor" mottosuyla düzenlenen sergi, Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı.

        Sergide, Zeugma Mozaik Müzesi'nden getirilen 51 eser yer aldı.

        Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, serginin açılışında, birbirinden önemli eserlerin meraklıları için bir araya getirildiğini belirtti.

        Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de etkinliğin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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