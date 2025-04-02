Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki 51 eser Hatay'da sergilendi
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde korunan 51 eser, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde korunan 51 eser, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında "Zeugma'dan Antakya'ya Medeniyetler Buluşuyor" mottosuyla düzenlenen sergi, Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı.
Sergide, Zeugma Mozaik Müzesi'nden getirilen 51 eser yer aldı.
Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, serginin açılışında, birbirinden önemli eserlerin meraklıları için bir araya getirildiğini belirtti.
Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de etkinliğin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.
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