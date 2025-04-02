Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki 51 eser Hatay'da sergilendi

Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de etkinliğin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, serginin açılışında, birbirinden önemli eserlerin meraklıları için bir araya getirildiğini belirtti.

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