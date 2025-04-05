Hatay'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gaziantep'teki bir firmaya götürülmesi gereken 4 tır yüklü çeşitli malzemenin, satılmak üzere Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerine götürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, malzemenin indirildiği depolarda yaptığı aramada, 4 bin 200 paket bulaşık deterjanı, 9 bin paket bulaşık tableti, 1300 bebek bezi, 98 iç ve 98 dış klima ünitesi ele geçirdi.
Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı.
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