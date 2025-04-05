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        Hatay'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:38
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        Hatay'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Hatay'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gaziantep'teki bir firmaya götürülmesi gereken 4 tır yüklü çeşitli malzemenin, satılmak üzere Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerine götürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, malzemenin indirildiği depolarda yaptığı aramada, 4 bin 200 paket bulaşık deterjanı, 9 bin paket bulaşık tableti, 1300 bebek bezi, 98 iç ve 98 dış klima ünitesi ele geçirdi.

        Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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