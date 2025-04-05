Hatay'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gaziantep'teki bir firmaya götürülmesi gereken 4 tır yüklü çeşitli malzemenin, satılmak üzere Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerine götürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, malzemenin indirildiği depolarda yaptığı aramada, 4 bin 200 paket bulaşık deterjanı, 9 bin paket bulaşık tableti, 1300 bebek bezi, 98 iç ve 98 dış klima ünitesi ele geçirdi.

Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı.