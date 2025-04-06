TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İskenderunspor'un tesisini gezdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'un tesisini gezdi.

Hacıosmanoğlu, ziyaretinde İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Bu bölge asrın felaketini yaşadı. Deprem bölgesiyle ilgili çalışmamız var. Çocukları sevindirecek yapılanma içerisindeyiz. En kısa sürede ekip olarak deprem bölgesini dolaşacağız." dedi.

Hacıosmanoğlu, Bolat ile ziyarette yer alan İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye etti.

Tesisi gezen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda incelemede bulundu.