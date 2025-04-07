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        Antakya'da kuyuya düşen köpek yavrularını itfaiye ekibi kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen 3 köpek yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:30
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        Antakya'da kuyuya düşen köpek yavrularını itfaiye ekibi kurtardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen 3 köpek yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Akasya Mahallesi'ndeki kuyuya düşen köpek yavrularının mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibince kurtarılan yavrular, annelerinin yanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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