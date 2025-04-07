Antakya'da kuyuya düşen köpek yavrularını itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen 3 köpek yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen 3 köpek yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Akasya Mahallesi'ndeki kuyuya düşen köpek yavrularının mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibince kurtarılan yavrular, annelerinin yanına bırakıldı.
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