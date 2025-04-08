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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:43
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.

        Güneş, beraberindeki ekiplerle Mustafa Kemal ve Meydan mahallelerini ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Güneş, asayişle ilgili problemleri dinledi.

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