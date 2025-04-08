İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş, beraberindeki ekiplerle Mustafa Kemal ve Meydan mahallelerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Güneş, asayişle ilgili problemleri dinledi.
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