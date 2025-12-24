Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı

Hatay'da kalp rahatsızlıkları ve yarık damak tanısı bulunan 6 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp yetmezliği, kalp damarlarında daralma (aort koarktasyonu) ve yarık damak tanıları nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gören 6 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Hatay Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla havalimanına götürülen bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.