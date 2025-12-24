Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" düzenlendi

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:46 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen etkinlik, üniversitenin spor salonunda düzenlendi.

        Festivalde öğrenciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini sergiledi.

        İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, AA muhabirine, gençlerin geliştirdiği fikirlerin çok değerli olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Antakya ayakkabıcılar sanayi sitesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı
        Antakya ayakkabıcılar sanayi sitesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı
        Hatay'da vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor
        Hatay'da vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor
        Hatay'da yapımı tamamlanan 220'inci eğitim yuvasının açılışı gerçekleştiril...
        Hatay'da yapımı tamamlanan 220'inci eğitim yuvasının açılışı gerçekleştiril...
        İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim yapıldı
        İskenderun'da araç kiralama firmalarına denetim yapıldı
        Evdeki eşyaların içinden uyuşturucu çıktı
        Evdeki eşyaların içinden uyuşturucu çıktı
        Hatay'da mikserin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da mikserin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti