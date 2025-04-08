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        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine

        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine 1 milyon 483 bin 112 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:21 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:21
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        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine
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        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine 1 milyon 483 bin 112 lira ceza uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çalışma yaptı.

        Çalışmada, uygun olmayan sahalara kaçak hafriyat atığı döktükleri tespit edilen 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine 1 milyon 483 bin 112 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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