Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine
Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine 1 milyon 483 bin 112 lira ceza uygulandı.
Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine 1 milyon 483 bin 112 lira ceza uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çalışma yaptı.
Çalışmada, uygun olmayan sahalara kaçak hafriyat atığı döktükleri tespit edilen 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine 1 milyon 483 bin 112 lira ceza kesildi.
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