Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Konuşmanın ardından Vali Masatlı, depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alanlardan 65 yaş üstü kategorisinde Bestami Yırtıcı, yetişkin kategorisinde Sibel Yoğurtçu ve çocuk kategorisinde Ali Faris Topaloğlu'na ödül verdi.

Masatlı, kütüphanelerin önemli bir eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizin kültürel birikimine katkı sunmak bakımından çalışmalarımızı büyük hızla devam ettireceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki kütüphanelerin büyük hasar gördüğünü dile getiren Masatlı, kütüphaneleri yeniden insanlarla buluşturmak için yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Mustafa Masatlı, kütüphanede 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kültürün, medeniyetin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

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