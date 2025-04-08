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        Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:56
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        Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi.

        Vali Mustafa Masatlı, kütüphanede 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kültürün, medeniyetin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki kütüphanelerin büyük hasar gördüğünü dile getiren Masatlı, kütüphaneleri yeniden insanlarla buluşturmak için yapılan çalışmaları anlattı.

        Masatlı, kütüphanelerin önemli bir eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizin kültürel birikimine katkı sunmak bakımından çalışmalarımızı büyük hızla devam ettireceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Masatlı, depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alanlardan 65 yaş üstü kategorisinde Bestami Yırtıcı, yetişkin kategorisinde Sibel Yoğurtçu ve çocuk kategorisinde Ali Faris Topaloğlu'na ödül verdi.

        Katılımcılar daha sonra kütüphanede açılan el sanatları sergisini inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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