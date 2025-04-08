Hatay'da koluna inşaat demiri batan çocuğu itfaiye kurtardı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gökçeoğlu Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun koluna inşaat demiri battı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek çocuğu kurtardı.
Daha sonra çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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