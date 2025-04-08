Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da koluna inşaat demiri batan çocuğu itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:03 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da koluna inşaat demiri batan çocuğu itfaiye kurtardı
        ABONE OL

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gökçeoğlu Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun koluna inşaat demiri battı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek çocuğu kurtardı.

        Daha sonra çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Togg'dan sıfır faizli finansman desteği!
        Togg'dan sıfır faizli finansman desteği!
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!

        Benzer Haberler

        Hatay'da hafif ticari aracın su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da hafif ticari aracın su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı
        Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı
        Samandağ Adalet Sarayı'nın yapımına başlandı
        Samandağ Adalet Sarayı'nın yapımına başlandı
        Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendir...
        Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendir...
        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine
        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken 13 kamyon sürücüsü ve işletmelerine
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı