Hatay'da firari 9 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile "cinsel istismar" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile "cinsel istismar" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.D, F.A, A.A, B.M, S.Y, Y.E.K, E.K, A.U.Ö. ve İ.D. ile "cinsel istismar" suçundan aranan A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
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