Hatay'da kafesinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden kaçan papağanı yakalayıp sahibine teslim etti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden kaçan papağanı yakalayıp sahibine teslim etti.
Nardüzü Mahallesi'nde kafesinden kaçan papağanın ağaçta olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla papağanı yakaladı.
Papağan, daha sonra sahibine teslim edildi.
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