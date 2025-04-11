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        Hatay'da anaokulu öğrencilerine polislerden ziyaret

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:12
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        Hatay'da anaokulu öğrencilerine polislerden ziyaret
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.​​​​​​​

        İssume Anaokulu öğrencilerinden 6 yaşındaki Mehmet Babayiğit okula polis üniformasıyla geldi.

        Polisleri çok seven Babayiğit'e öğretmenleri sürpriz yapmak için polisleri okula davet etti.

        Ekipler, Babayiğit ve arkadaşlarını ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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