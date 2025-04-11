Hatay'da anaokulu öğrencilerine polislerden ziyaret
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.
İssume Anaokulu öğrencilerinden 6 yaşındaki Mehmet Babayiğit okula polis üniformasıyla geldi.
Polisleri çok seven Babayiğit'e öğretmenleri sürpriz yapmak için polisleri okula davet etti.
Ekipler, Babayiğit ve arkadaşlarını ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.
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