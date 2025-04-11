Hatay'da anaokulu öğrencilerine polislerden ziyaret

Ekipler, Babayiğit ve arkadaşlarını ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Polisleri çok seven Babayiğit'e öğretmenleri sürpriz yapmak için polisleri okula davet etti.

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