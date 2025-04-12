İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Çaylı Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar yürüyen grup, burada, hayatını kaybeden Gazzeliler için dua etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Dörtyol İlçe Temsilcisi Mehmet Burgaç, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Filistin halkının izzetli ve onurlu direnişine destek vermek olduğunu söyledi.

Müslümanların, Gazze'deki zulme karşı saflarını netleştirmesi gerektiğini belirten Burgaç, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de yemek az, ekmek sınırlı, su, elektrik yok, un bitmek üzere, fırınlar çalışmıyor. En önemlisi sokaklarda oynaması gereken çocuklar yok. Gazze'de bunlar yaşanırken, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış, sırtını dönmüş milyarlarca insan var. Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi, bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."