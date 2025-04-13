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        Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona yaklaşıldı

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:21
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        Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona yaklaşıldı
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        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Merkez Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde 2021'de açılan kütüphane, 2 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkıldı.

        Hataylı şair, yazar ve araştırmacıların çalışmaları ile kent hakkındaki eserlerin yer aldığı kütüphanenin ayağa kaldırılması için proje hazırlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hatay Valiliğince yürütülen projeyle 2 katlı kütüphanenin aslına uygun yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

        Yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin, bazı işlemler ve çevre düzenlemesinin ardından yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

        - "Kütüphanemiz hemen hemen bitmek üzere"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin ardından tescilli yapıdaki eserlerin tamamına yakınının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

        Kütüphanenin yeniden kente kazandırılacağını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

        "Tüm bölgede olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımız burada da süratle restorasyon ve rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarına başladı. Bugün geldiğimiz noktada kütüphanemiz hemen hemen bitmek üzere. Çok yakında enkaz altında kalmış eserlerin de bire bir aynısını oluşturarak kütüphanemizi eski günlerine tekrar kavuşturacağız."

        Masatlı, medeniyetler şehri Hatay'daki tüm eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu anlattı.

        Kütüphanelerin bilginin geleceğe aktarılmasındaki önemine dikkati çeken Masatlı, "En kısa sürede kütüphanemizi inşallah meraklılarının, araştırmacıların, yazar ve çizerlerin hizmetine sunacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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