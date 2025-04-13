Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona yaklaşıldı

SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Merkez Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde 2021'de açılan kütüphane, 2 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkıldı.

Hataylı şair, yazar ve araştırmacıların çalışmaları ile kent hakkındaki eserlerin yer aldığı kütüphanenin ayağa kaldırılması için proje hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hatay Valiliğince yürütülen projeyle 2 katlı kütüphanenin aslına uygun yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin, bazı işlemler ve çevre düzenlemesinin ardından yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

- "Kütüphanemiz hemen hemen bitmek üzere"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin ardından tescilli yapıdaki eserlerin tamamına yakınının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.