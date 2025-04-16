Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Yusuf İ. idaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerlerinde kimlik bulunmayan kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan diğer kadın ise sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Samandağ'da trafodan kablo çalındı
        Samandağ'da trafodan kablo çalındı
        Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
        Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
        Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret
        Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı